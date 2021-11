Aggredito in centro con una spranga di ferro: giovane ricoverato in ospedale

Violenta aggressione in centro a Ischitella, comune in provincia di Foggia. Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e colpito violentemente al volto probabilmente con una spranga di ferro lo scorso 9 novembre ad Ischitella. Il giovane - si apprende oggi - è ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Guarirà in 30 giorni.

L'aggressione in centro

A quanto si apprende, il 18enne è stato soccorso in via Cesare Battisti, ma gli investigatori stanno verificando se sia realmente quello il luogo dell'aggressione. Del caso si occupano i carabinieri che stanno cercando di identificare gli autori del violento pestaggio. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e stanno ascoltando possibili testimoni.