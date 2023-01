Trapianti, una donna di 84 anni dona reni e fegato. «Non ci sono limiti per donare gli organi»

Una donna di 84 anni, originaria di Trani, ha donato i reni e il fegato. Le operazioni di quella che è la seconda donazione multiorgano del 2023 ad Andria sono terminate nella notte. E i medici plaudono all'esempio dato dalla famiglia dell'anziana.

Il plauso dei medici

«Non ci sono limiti di età per donare gli organi - evidenzia Giuseppe Vitobello, coordinatore trapianti della Asl Bt - e questa donna ha consentito oggi ad altre persone, magari anche più giovani, di continuare a vivere. Il suo gesto di amore è commovente». E per la direttrice generale dell'Asl Bt, Tiziana Dimatteo, deve essere appunto «di esempio. L'idea che a 84 anni si possa ancora essere speranza per qualcuno è bellissima», commenta.

Gli organi a Bari e Foggia

Nelle sale operatorie dirette da Nicola Di Venosa si sono alternate l'équipe degli urologi di Foggia che ha prelevato i reni e l'équipe degli epatologi del Policlinico di Bari che ha prelevato il fegato. «Sento il dovere di ringraziare la famiglia della donna e tutti i sanitari dell'Ospedale Bonomo di Andria - aggiunge Vitobello - per il grande lavoro di squadra che ha consentito di portare a termine questa delicata operazione di donazione». Anche la Dg rivolge un «corale grazie alla famiglia che ha saputo, anche nel dolore, scegliere per il sì».