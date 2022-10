Sanità, record in Puglia: sei trapianti di rene in una settimana

Sei trapianti di rene in una settimana: è record per il Policlinico di Bari e per la Puglia. In appena sette giorni, grazie al coordinamento del Centro regionale trapianti, sono state effettuate sei operazioni chirurgiche di trapianto di rene di cui due da vivente, con la donazione dell'organo arrivata dai familiari dei pazienti.

Le operazioni chirurgiche

L'ultimo trapianto ha riguardato un uomo di 53 anni, in dialisi ormai da 3-4 anni, che ha ricevuto il rene donato dalla sorella, un'avvocata 52enne. La particolarità di questo intervento è che si è trattato di una coppia, fratello e sorella, con gruppi sanguigni differenti cosa che, in passato, rappresentava una barriera assoluta al trapianto. Il paziente, prima del trapianto, ha seguito una preparazione farmacologica per evitare il rigetto dell'organo.

Nei giorni precedenti donazione di organo e trapianto di rene avevano riguardato, invece, due sorelle. In tutto il 2022 sono stati già effettuati 17 trapianti di rene da vivente e 51 con organi prelevati da cadavere: in tutto 68 trapianti di rene.