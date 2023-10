Lei rifiuta la relazione, lui la perseguita con minacce e molestie: 19enne agli arresti domiciliari

Un ragazzo di 19 anni foggiano è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di atti persecutori ai danni di una sua coetanea.

L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su proposta della Procura.

L'indagine

L'indagine ha preso il via dalla querela presentata dalla vittima alla polizia postale. La giovane donna - spiegano dalla questura - lamentava un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità, con conseguente destabilizzante turbamento psicologico, dovuto alle reiterate minacce e molestie, poste in essere dal 19enne a seguito del rifiuto della ragazza ad intrattenere una relazione sentimentale.