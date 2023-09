Lite per questioni sentimentali: 18enne accoltella al busto una coetanea

Lite per questioni sentimentali: e una ragazza appena maggiorenne accoltella una coetanea. E' accaduto nella piazza principale di Orta Nova (Foggia), ieri sera: durante un litigio, una 18enne è stata accoltellata al busto da una sua coetanea. La discussione tra le due giovani donne sembrerebbe essere iniziata per questioni sentimentali, per poi degenerare drasticamente. Una delle due ragazze, pervasa dalla rabbia, ha impugnato un coltello e ha colpito due volte la coetanea ferendola gravemente.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno cercando di ricostruire l'accaduto servendosi dei filmati delle telecamere presenti nella zona.

Continuano le indagini per trovare la donna responsabile e l'arma utilizzata

Le condizioni della ragazza ferita

La ragazza è stata portata in ospedale, presso il policlinico Riuniti di Foggia. Nella struttura ospedaliera, la giovane è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. Al momento la 18enne non risulta essere in pericolo di vita.