Michelle Causo, chi è la 17 enne trovata morta in un carrello della spesa a Roma: forse uccisa dopo una lite

Michelle Maria Causo è stata assassinata e infilata in un sacchetto dell'immondizia, quindi caricata in un carrello della spesa e abbandonata vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia, a Primavalle, il quartiere dove abitava a Roma. Un ragazzo di origine cingalese ma naturalizzato italiano, un suo amico, è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di mercoledì. Ora si trova sotto interrogatorio in Questura. Ma cosa è successo a Michelle è un mistero ancora tutto da chiarire.

​Ragazza uccisa a Primavalle, i vicini: «Lo abbiamo visto portare via il corpo, da quel bustone nero usciva sangue»