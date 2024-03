Omicidio a Ischitella, 60enne ucciso a coltellate: le indagini si concentrano su una donna

Un fendente al collo ed uno al torace: così è morto Vincenzo Silvestri 60 anni di Ischitella ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di ieri nell'abitazione in pieno centro storico della cittadina in provincia di Foggia. Le indagini sull'omicidio dell'uomo si concentrano su una donna con la quale l'uomo aveva una relazione.

Cosa è successo

Dalle prime e parziali ricostruzioni, sembrerebbe che all'origine del delitto vi sia stato un diverbio con una persona sfociato in un violentissimo litigio avvenuto intorno alle 18.30 di ieri - lunedì 4 marzo -.

Il delitto è avvenuto a poca distanza dalla chiesa del Purgatorio, nel centro della cittadina in provincia di Foggia. Quando i sanitari del 118 e i carabinieri sono giunti sul posto per lui non c'era più nulla da fare.

Le indagini

Fin dalle prime battute le indagini dei carabinieri si sarebbero concentrate su una donna che pare avesse una relazione con l'uomo. Al momento gli organi investigativi mantengono stretto riserbo sulle indagini. Sono al lavoro da ieri pomeriggio per ricostruire il contesto in cui è avvenuto il delitto e chiarire con precisione l'accaduto.