Muore di Covid un sindaco e medico di famiglia: sale a dieci il numero dei medici pugliesi uccisi dal virus. L'Ordine: «Accelerare le vaccinazioni»

Continua ad allungarsi purtroppo la lista dei medici di Puglia deceduti per Covid-19. Ieri sera è morto Costantino Ciavarella, 65 anni, medico di medicina generale di San Nicandro Garganico, dove rivestiva anche la carica di sindaco. Era ricoverato da tempo presso l’ospedale di San Severo, dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, tanto da richiedere il suo ricovero in terapia intensiva.

Con il suo nome, sale a dieci il numero dei medici pugliesi morti a causa dell’epidemia di Covid-19.

«Costantino Ciavarella era una persona molto stimata per le sue doti umane e professionali ed aveva ricevuto attestati di fiducia da parte dei suoi concittadini anche come amministratore - commenta Pierluigi De Paolis, presidente dell’Ordine dei medici di Foggia -. A sua moglie, al figlio e a tutti i suoi familiari esprimo le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità medica».

«Questo ennesimo lutto mi addolora e mi preoccupa - dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari -. Benché a oggi siano 2480 i medici di famiglia pugliesi vaccinati per il Covid 19, pari quindi all’80%, lo stillicidio di morti non si ferma. È vitale accelerare il piano di vaccinazione per tutto il personale sanitario, inclusi liberi professionisti e odontoiatri, perché l’intera categoria è esposta».

«È con profonda commozione che ho appreso questa mattina della scomparsa del sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. È una perdita grave per tutti, per gli amici, per il mondo politico, per la

famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Ci dicevamo sempre che eravamo troppo buoni per stare in politica, lui era sicuramente una persona buona che amava la sua città e interpretava la politica come servizio, allo stesso modo in cui per anni ha fatto il medico. San Nicandro Garganico perde una persona perbene, certamente di grande onestà. Mi stringo attorno alla famiglia e pongo le più sentite condoglianze»: è questo il commento della deputata del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro.

