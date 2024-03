Una lettera con minacce di morte inviata all'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice

Una lettera con minacce di morte è stata recapitata all'ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice dimessosi lo scorso ottobre. La missiva è stata indirizzata all'azienda dell'ingegnere che ha ritrovato la lettera sulla sua scrivania. "Tu e la tua compagna siete stati condannati a morte". Questa la scritta contenuta nella lettera stando a quanto riferito dall'ex sindaco. La notizia - resa nota dal gruppo "strada facendo " la lista che fa capo all'ingegnere in vista delle prossime elezioni amministrative - è stata confermata da Rotice che potrebbe candidarsi nuovamente a sindaco. "In un clima di tensione talmente alto come quello che si vive a Manfredonia in questi ultimi tempi ci sono balordi che fanno queste cose - sottolinea Rotice. Sono sereno. Bisogna esserlo. Ho denunciato tutto alla polizia».

Manfredonia nelle ultime settimane è stata interessata dall'inchiesta che ha portato all'arresto anche di un ex assessore, oltre che di pregiudicati e due dipendenti dell'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti nella cittadina del Foggiano. «Anche dal gruppo di professionisti che ha creato interesse attorno al mio nome in vista delle elezioni c'è la consapevolezza del momento complesso che la città sta attraversando. È bene prendersi una pausa di riflessione.

Il clima sociale è di tensione elevatissima», ribadisce Rotice.