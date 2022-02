Brindisi, politica in lutto: morto l'ex sindaco Saponaro

Lutto nel mondo della politica cittadina. Si è spento nelle scorse ore, all'età di 95 anni, Teodoro (Rino) Saponaro, ex sindaco di Brindisi tra il 1992 e il 1993. Cresciuto politicamente nelle file del Partito Comunista Italiano, con il quale fu più volte eletto consigliere comunale nella sua città, Saponaro venne eletto sindaco del capoluogo nel dicembre del 1992, a capo di una giunta di centrosinistra sostenuta da Pds, socialisti, liberali e Verdi.

La carriera

Rimase in carica per pochi mesi, sino al maggio del 1993, quando dovette rassegnare le dimissioni, non potendo godere più di una solida maggioranza in consiglio comunale. e il suo mandato si concluse il 24 maggio 1993. Rieletto in Consiglio comunale nel 1994, terminò la sua esperienza da consigliere al termine della legislatura nel 1996. All'impegno politico affiancò a lungo anche quello sindacale, ricoprendo la carica di segretario provinciale della funzione pubblica della Cgil.