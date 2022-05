Erchie, omaggio a Santa Lucia. Gemellaggio con lite: in Sicilia solo per l'ex sindaco

Nel sacro segno di Santa Lucia. Prosegue nel solco della fede la triangolazione tra Erchie , Siracusa e Venezia. Non manca, però, qualche polemica. Nei giorni scorsi, una delegazione partita proprio da Erchie è stata ospite dei "gemelli" siracusani, che custodiscono la reliquia dell’omero della santa, ed è tornata a casa con diversi pregiati doni. A capo della delegazione, il parroco dell’Unità pastorale don Pietro Oronzo Cinieri e l’ex sindaco Giuseppe Margheriti , oggi consigliere comunale di minoranza. La presenza di Margheriti ha fatto storcere il naso ad alcuni tra coloro che oggi amministrano la cittadina, sotto la guida di Pasquale Nicolì.

La polemica