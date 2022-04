Ex sindaco scrive a Mattarella: «Comune sciolto ingiustamente. Torto alla democrazia»

BRINDISI - La lettera è indirizzata direttamente al Presidente della Repubblica, corredata non solo dalle sentenze di assoluzione, ma anche dalle motivazioni dei singoli giudici, che analizzando le circostanze oggi d’indagine hanno evidenziato “l’assenza di elementi per ipotizzare collegamenti a clan mafiosi”. A scrivere al Presidente Sergio Mattarella sono Massimo Lanzilotti e Francesco Leoci, ex sindaco e presidente del consiglio comunale ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati