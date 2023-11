Evasione fiscale per 500mila euro, società segnalata all'Agenzia delle Entrate

Ammontano ad oltre 500mila euro i ricavi non dichiarati da una società di Lucera, nel Foggiano, attiva nel commercio all'ingrosso di rottami. E per questo è stata segnalata all'agenzia delle entrate dalla guardia di finanza. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, la società, a fronte di rilevanti movimentazioni di denaro, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Le attività ispettive condotte sui documenti contabili ed extracontabili hanno permesso di constatare che la società ha operato con distinte partite Iva, omettendo di contabilizzare e dichiarare oltre 500mila euro dal 2020 al 2023.