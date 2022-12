Investe donna sulle strisce pedonali e scappa. L'appello della figlia: «Troviamo questo incivile»

Una donna è stata investita sulle strisce pedonali da uno scooter pirata. L'incidente stradale risale alla sera del 22 dicembre - intorno alle 20.30 - a Foggia, in via Martiri di via Fani, una strada buia che mette a rischio la vita di chi la percorre. A denunciare l'accaduto è stata Valentina, la figlia della signora che in un video-denuncia inviata alla redazione di Foggia Today racconta la situazione critica in cui versa la strada. «Quei pochi lampioni accesi sono con lampadine degli anni '80, nel 2023 è uno schifo. E' tutto buio. Le luci che vedete sono private, dei condomini, non comunali», dice percorrendo la strada a piedi mentre delle auto corrono in strada senza «rispettare i limiti di velocità».

A quanto si apprende la donna era in compagnia del marito mentre attraversava. Un'auto di passaggio si è femrata per fare passare la coppia, mentre lo scooter l'ha superata e l'ha travolta. La donna ora è ricoverata all'Ospedale di Foggia con trauma cranico ed emorragia interna.

Il punto dell'incidente

«Mia mamma è stata investita da un incivile che ovviamente dopo aver investito mia madre l'ha lasciata a terra in una pozza di sangue - commenta Valentina nel video con la voce rotta dal pianto - ed è scappato via". Ad investirla sarebbe stato "un incivile con uno scooter di colore scuro, o nero o blu, all'atezza del Bar Sant'Honoré. Vi prego aiutatemi a trovarlo, chiunque abbia visto qualcosa contatti le forze dell'ordine. Condividete affinché possa arrivare a più persone». Poi l'appello: «Costituisciti».