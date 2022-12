Investita donna a Lecce da un'auto: è in codice rosso in ospedale

Ancora un pedone investito a Lecce. Intorno alle 19.30, una signora di 82 anni intenta ad attraversare la strada è stata travolta da un’auto in prossimità dell’incrocio tra via Benedetto Croce e via Trinchera in piazza Partigiani. L’impatto, apparso subito dalle gravi conseguenze, ha allarmato i soccorritori che hanno richiamato sul posto il 118.

I sanitari dopo aver prestato le prime cure alla ferita, constatato l’importante trauma cranico riportato dalla donna, hanno deciso per il ricovero in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Alla guida della Smart, una donna di 76 anni: anche lei è in ospedale per una valutazione cardiologica. Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lecce.