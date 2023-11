Incidente, scontro in mare tra motovedette della Guardia di Finanza: tre militari feriti

Incidente in mare: collisione tra due motovedette della Guardia di finanza al largo del porto di Manfredonia, nel Foggiano. Ancora da accertare le cause dello scontro tra i due natanti avvenuto nel pomeriggio di oggi, e che ha causato lievi ferite ad alcuni militari. Uno dei due natanti, a causa dell'urto, avrebbe imbarcato acqua e per questo sul posto stanno operando altri mezzi navali che hanno trasportato la motovedetta in porto. I finanzieri feriti sono stati soccorsi dai medici del 118 arrivati in porto.

Tre i finanzieri rimasti lievemente feriti : due militari sono stati portati per accertamenti presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, un altro al Policlinico Riuniti di Foggia.