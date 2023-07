Foggia, fidanzati morti in un incidente sulla via del mare. La tragedia dopo la maturità

Stavano andando al mare dopo aver finito pochi giorni fa gli esami di stato. Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo, fidanzati 19enni di Foggia, che hanno perso la vita nella mattinata di ieri, sabato 8 luglio, sulla statale 673.

Le due vittime viaggiavano a bordo di una Opel Corsa: nello schianto, Ilaria è morta subito mentre Nicola è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Feriti e trasportati in ospedale a Foggia i quattro occupanti dell'Alfa Romeo 156, l'altra auto coinvolta nell'incidente. Uno di loro è ancora in prognosi riservata.

Ilaria sarebbe dovuta partire in Grecia a fine mese con alcune amiche per il viaggio di maturità. Anche Nicola aveva da poco finito gli esami all’istituto tecnico tecnologico Saverio Altamura di Foggia. E aveva superato i test per entrare a Ingegneria all’Università di Modena.