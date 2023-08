In vacanza in Puglia produceva fuochi d'artificio artigianalmente: resta ferito dopo lo scoppio

Mentre si trovava in vancanza a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, un 30enne rimane ustionato maneggiando dei fuochi d'artificio autoprodotti. I fuochi erano stati fabbricati artiginalmente al'interno dell'abitazione in cui è avvenuto lo scoppio, provocando ustioni su circa il 60% del corpo dell'uomo.

Ricoverato al Policlinico

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al centro grandi ustioni del Policlinico di Bari. Non risultano altri feriti tra i presenti al momento dell'esplosione che è stata avvertita da diversi residenti e villeggianti della zona. I carabinieri hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto.