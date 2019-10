Agente penitenziario uccide la moglie e le figlie di 12 e 18 anni, poi si toglie la vita

Ultimo aggiornamento: 09:54

Un agente della polizia penitenziaria di 53 anni, la notte scorsa, ha ucciso la moglie, 54enne, e le due figlie di 12 e 18 anni, poi si è suicidato nella casa di famiglia in via Guerrieri. E' accaduto a Orta Nova, in provincia di Foggia Ancora pochissime le informazioni che trapelano. A quanto si apprende l'uomo verso le due del mattino ha sparato prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie e, prima di spararsi un colpo alla testa, avrebbe chiamato i carabinieri informandoli dell’accaduto e annunciando il suicidio.