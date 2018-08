Foggia, strage infinita sull'asfalto: 12 braccianti morti nello scontro tra furgone e tir

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGGIA - Sono 12 le vittime dell'incidente stradale avvenuto nei pressi di Lesina: lo precisano ancora una volta i Carabinieri, mano mano che vengono estratti i corpi dalle lamiere accartocciate. I feriti sono tre. Le vittime sono tutti braccianti agricoli impegnati nella raccolta dei pomodori. Una strage forse senza precedenti. Gli immigrati sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano.Soltanto sabato scorso, altri quattro lavoratori agricoli sono morti (e quattro rimasti feriti) sulla provinciale 105 mentre tornavano dai campi.Si è trattato di uno scontro frontale tra un tir carico di prodotti farinacei e un furgone con targa bulgara con a bordo numerosi extracomunitari impegnati proprio nella racconta dei pomodori delle campagne del Foggiano. Sono in corso gli accertamenti per identificare le vittime, prove di documenti.Mercoledì prossimo, intanto, si terrà - con partenza da San Severo e arrivo a Foggia - una «marcia», per ricordare le vittime e rivendicare dignità, ha annunciato l'Unione sindacale di Base che ieri sera, domenica, ha tenuto una assemblea, alla quale hanno partecipato centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano, nell'ex ghetto di Rignano. Ed è stato deciso di proclamare uno sciopero per l'intera giornata di mercoledì 8 agosto. Lo sciopero sarà accompagnato da una marcia che prenderà il via alle 8 del mattino dall'ex ghetto di Rignano, nel comune di San Severo, e si concluderà davanti alla prefettura di Foggia.