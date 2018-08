Scontro furgone-tir: morti 4 braccianti immigrati, impegnati nella raccolta dei pomodori. Altri 4 sono gravissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una strage sulla strada. Quattro morti.Tutti migranti impegnati nella raccolta dei pomodori nei campi del Foggiano. E' il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 105, nei pressi di Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia. I migranti erano a bordo di un furgone con a bordo altre quattro persone, queste ultime rimaste ferite e ora ricoverate in gravissime condizioni negli Ospedali riuniti di Foggia. Il mezzo si è scontrato con un tir, il cui guidatore è rimasto ferito lievemente. Le vittime non avevano documenti addosso e la polizia stradale, intervenuta sul posto, ha avviato gli accertamenti per risalire alle generalità e alla nazionalità. Dovrebbe trattarsi di cittadini africani. Si indaga per ricostruire la dinamica.