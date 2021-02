Tenta di accendere il camino con l'alcol, una fiammata gli incendia i vestiti: grave un ragazzino di 13 anni

Ha 13 anni e ieri pomeriggio, complici le temperature rigide di questi giorni, ha cercato di accendere il caminetto di casa utilizzando dell'alcol, ma una fiammata lo ha colto alla sprovvista e gli ha incendiato i vestiti che aveva addosso. Con ustioni gravi su tutto il corpo, il ragazzino di Orsara di Puglia (in provincia di Foggia) è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

