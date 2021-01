Scappa di casa a 17 anni per incontrare l'amico, trovato alla stazione

E' scappato di casa a 17 anni per incontrare l'amico, di un anno più piccolo. Così è saltato sul treno e da Brindisi è giunto a Taranto. I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti ad una pattuglia della Polfer in servizio di controllo all'interno dello scalo ferroviario del capoluogo jonico.

Gli agenti hanno fermato il minore, un ragazzo rumeno da tempo residente a Brindisi, e gli hanno chiesto spiegazioni. Il giovanissimo ha spiegato di aver preso il treno, senza avvisare i familiari, per raggiungere un amico con il quale aveva appuntamento proprio in stazione. Nei paraggi, infatti, i poliziotti hanno individuato un sedicenne tarantino.

A quel punto gli agenti hanno contattato i genitori dei due minori e poco dopo li hanno riaccompagnati a casa sani e salvi.

Ultimo aggiornamento: 15:04

