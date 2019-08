Esce da casa e non torna più: 15enne ritrovata a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uscita di casa per alcune commissioni, ieri mattina, e non ha più fatto rientro. La madre, una donna di origini marocchine, ha subito denunciato la scomparsa della sua figlia 15enne. E le forze dell’ordine si sarebbero dovute riunire, questa mattina in prefettura per coordinare le ricerche della adolescente.Ma i carabinieri della compagnia di Tricase, ai quali già ieri si era rivolta la madre, hanno ritrovato la 15enne a Lecce. Allarme rientrato dunque. Restano da comprendere i motivi dell'allontamento della ragazzina dalla casa familiare.