Cade dal cavalcavia: paura per una ragazzina. La minorenne è ricoverata in ospedale

Cade dal cavalcavia: paura per una ragazzina rimasta ferita nell'impatto. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Manfredonia a Foggia, dove si è verificato un brutto incidente: una minorenne è caduta dal cavalcaferrovia che costeggia il comando della Polizia locale.

La ragazzina è caduta finendo su un prefabbricato evitando così di finire in strada. Le cause sono ancora da accertare; al lavoro la polizia municipale e i carabinieri che per primi hanno soccorso la ragazza. Un agente della polizia locale un carabiniere sono rimasti feriti nel tentativo di raggiungere la ragazza precipitata in un luogo non semplice da raggiungere.

Poi la giovane è stata affidata ai medici del 118 che l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Foggia.