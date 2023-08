Colpi d'arma da fuoco contro un ragazzo per una lite: arrestato un 21enne

Un 21enne, Antonio Mucci, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Foggia. Il giovane, è stato accusato di porto illegale di arma da fuoco e di lesioni personali aggravate ai danni di un ragazzo che era stato ricoverato in ospedale per ferite procurate da un fucile a pompa. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Foggia, su richiesta della procura, fa emergere gli avvenimenti della sera del 4 gennaio.

Le indagini

I carabinieri furono chiamati il 4 Gennaio dall'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove i medici avevano segnalato la presenza di un uomo ferito. Il giovane, non in pericolo di vita, ha ricostruito in modo dettagliato quanto accaduto qualche ora prima in un vicolo di Manfredonia.

Nonostante affermasse di non aver riconosciuto l'aggressore, ha fornito una sua descrizione e i carabinieri hanno raccolto gli elementi per eseguire la prova dello stub, utile a rintracciare particelle di polvere da sparo. In questo modo sono risaliti al 21enne Antonio, figlio di Enzo Miucci, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità garganica che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia.