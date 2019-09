Paura nel Foggiano: torna libero il boss “U' Criatur”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo conoscono tutti come “U' Criatur”, ma a dispetto del soprannome è ritenuto dagli inquirenti il vertice del gruppo criminale Li Bergolis-Miucci, cioè del clan “dei Montanari”, nel Foggiano, attivo soprattutto nell'area di Monte Sant'Angelo. Enzo Miucci è tornato in libertà.Arrestato lo scorso maggio dai carabinieri per violazione della sorveglianza speciale, il 36enne è in attesa che gli sia notificato un nuovo provvedimento di sorveglianza speciale, ma nella provincia di Foggia è già allarme. Tanto più che si teme un inasprimento della guerra fra clan: da un lato Miucci e i suoi sodali, dall'altro il gruppo criminale capeggiato da Matteo Lombardi e da Pasquale Ricucci.