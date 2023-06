Città a secco, si rompe conduttura dell'acquedotto pugliese: l'invito «razionalizzare i consumi»

Quasi tutta la città di Foggia è a secco da ieri sera a causa della rottura di un'imponente conduttura dell'acqua. I tecnici dell'Acquedotto Pugliese sono al lavoro per riportare le cose alla normalità. Per monitorare la situazione anche questa mattina è stato aperta la sala operativa del comitato di coordinamento comunale alla Prefettura di Foggia.

La situazione negli ospedali

Nessun problema invece al Policlinico Riuniti.

L'acqua, come hanno spiegato i tecnici, arriva da una condotta differente rispetto a quella interessata dalla rottura. Situazione al quanto difficile per l'ospedale D'Avanzo che è senz'acqua da ieri sera. L'approvvigiamento per la struttura ospedaliera arriva tramite le autobotti dell'Aqp e l'ausilio dei Vigili del Fuoco.

Una situazione sotto controllo

Il prefetto Cardellicchio ha informato dell'accaduro anche il ministero dell'Interno e la protezione civile per seguire i lavori di ripristino e di assistenza alla popolazione. Dall'Acquedotto pugliese arrivano le rassicurazioni ai residenti della città e delle zone interessate dal problema. «Razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali ulteriori disagi», questo l'invito dall'Aqp.