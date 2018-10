Esplosioni e fiamme: paura nella baraccopoli vicina al Cara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo fonti della polizia sarebbero quattro le persone ferite, una delle quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, nell'incendio divampato in serata all'interno della baraccopoli abusiva che si trova nelle vicinanze del Cara a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il ferito più grave è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia. Una ventina almeno le baracche di fortuna andate in fumo. Attualmente i vigili del fuoco avrebbero messo la situazione sotto controllo anche se l'incendio è ancora in corso e non è stato possibile sinora comprenderne l'entità. In questo periodo dell'anno all'interno della baraccopoli vive all'incirca un migliaio di migranti irregolari.