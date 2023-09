Droga, scoperta maxi piantagione di marijuana: avrebbe fruttato 7500 dosi

Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia in prossimità del centro cittadino.

In particolare, al termine di una perlustrazione del territorio condotta mediante un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, è stata individuata un'area adiacente alla ferrovia, tra l'ex Consorzio Agrario Provinciale e la stazione, caratterizzata dalla presenza di piante sospette.

La ricognizione

È stata quindi effettuata una ricognizione a terra che permetteva di circoscrivere il sito, circondato da alta vegetazione spontanea e caratterizzato dalla presenza di una piantagione di canapa indiana, con 68 piante in avanzata fase di crescita, alte fino a quasi 3 metri e pronte per essere tagliate ed essiccate per la preparazione di dosi di marijuana.

La piantagione era stata allestita con un sistema di irrigazione abusivo, che negli ultimi tempi, a causa dei problemi idrici che hanno interessato la città, aveva iniziato a funzionare ad intermittenza.

Dalle analisi effettuate ed in ragione del principio attivo di Thc contenuto è emerso che dalle piante sequestrate avrebbero potuto essere ricavate circa 7.500 dosi di marijuana. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia.