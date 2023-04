Droga, più di 80 chili sequestrati tra Foggia e provincia. Otto arresti e 12 denunce

Oltre 80 chilogrammi di droga sono stati sequestrati in provincia di Foggia dall'inizio dell'anno dai militari della guardia di finanza. In 100 giorni le forze dell'ordine, con il supporto dei i cani antidroga, hanno scoperto hashish, marijuana, cocaina ed eroina in 130 controlli eseguiti sul territorio Foggiano.

Otto arresti e 12 denunce

Al termine delle diverse operazioni otto persone sono state arrestate e dodici denunciate a piede libero. Un grosso carico di hashish, di 18 chilogrammi, è stato sequestrato nella notte del 6 marzo scorso in località 'Scalo dei Saracenì, al termine di un inseguimento dei finanzieri con un'autovettura che inizialmente non si era fermata ad un posto di controllo nella zona di Zapponeta.