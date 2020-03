Coronavirus, muore una donna ricoverata nel Foggiano. Il sindaco: «Rispettare le regole è l'unico modo per difendersi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus colpisce duramente la provincia di Foggia , dove oggi è morta un'anziana ultraottantenne di Vieste. La donna era ricoverata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per patologie pregresse. A renderlo noto, il sindaco di Garganico Giuseppe Nobiletti, attraverso un lungo post sul proprio profilo Facebook.«Questa triste evenienza costituisce l’occasione per ribadire a tutti i miei cari concittadini - scrive Nobiletti - che l’emergenza coronavirus è un fatto molto serio e che l’unico modo per fermarla resta quello di rispettare rigorosamente la regola primaria dello stare a casa, di limitare al massimo le uscite ed il contatto ravvicinato con altre persone e di assumere rigorose condotte igieniche. Solo se rispettiamo queste basilari raccomandazioni - conclude - avremo speranza di uscirne e di ritornare alla normalità perduta»