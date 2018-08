Colpo grosso al SuperEnalotto, vinti 148mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sestina vincente sfiorata da un giocatore del SuperEnalotto di Cerignola, in provincia di Foggia, che comunque può far festa grazie a una vincita da 148mila euro. Il fortunano, infatti, ha centrato un 5+1 da oltre 137mila euro assieme a due punti 5 e 15 punti 4. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata presso la Tabaccheria N 10 di via Roma 39. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 27,6 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Puglia il 6 non si vede dal 2014, con 26,7 milioni vinti a Bari.