Da Cerignola a Foggia e Bari in bus: ecco il nuovo servizio di collegamento in bus

Prenderà il via da domani - 1 febbraio - il nuovo servizio di collegamento bus da Cerignola per gli aeroporti di Foggia e Bari. La prima corsa in direzione di Bari è prevista alle 04.45 e arriverà al Karol Wojtyla alle 5.45. Seguirà un’altra alle 07.00 e anche questa arriverà al Karol Wojtyla dopo un’ora. Il primo rientro da Bari è previsto alle 15.30 con arrivo a Cerignola alle 16.30 e prosecuzione verso il Gino Lisa di Foggia dove arriverà alle 17.05. Alle 23.20 è programmata l’ultima partenza dal Karol Wojtyla, con arrivo a Cerignola alle 00.20. Arrivi e partenze sono previsti in via Gen.

I biglietti

Dalla Chiesa (Mezzaluna) e i biglietti potranno essere acquistati presso l’edicola che è nei pressi della fermata stessa oppure on line sul sito del Cotrap (https://www.cotrap.it) o di Aeroporti di Puglia (https://bari.airports.aeroportidipuglia.it/puglia-airbus/).