Femminicidio: uccide la moglie a coltellate e poi tenta di togliersi la vita. Fermato e piantonato in ospedale

Ennesimo femminicidio in Puglia, all'indomani della festa della donna: uccide la moglie a coltellate e poi tenta di togliersi la vita. Si tratta di una donna di 45 anni, uccisa a Carlantino dal marito 54enne, che ha poi tentato di suicidarsi ed è stato ora sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario. La coppia è molto nota nella piccola comunità del paesino foggiano perché gestisce un bar.

A quanto si è appreso, l'uomo soffriva di depressione. L'omicidio di ieri pomeriggio è avvenuto al termine dell'ennesimo litigio. A dare i primi soccorsi è stata la figlia della coppia quando alle 15.30 è rientrata in casa dopo aver chiuso il suo bar. Al momento dell'omicidio la coppia era sola. Nel 1998 la donna aveva presentato una denuncia per maltrattamenti da parte del marito poi ritirata il giorno seguente.

A quanto si apprende, l'omicidio si è consumato tra le mura domestiche in un'abitazione in via Cesare Battisti. Dopo aver accoltellato la donna, l'uomo ha tentato il suicidio ed è ora ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia dove, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori ipotizzano che all'origine del gesto ci siano problemi psichici dell'uomo.

Chi era

Si chiamava Petronilla De Santis ed aveva 45 anni la donna uccisa dal marito Antonio Carozza di 54 anni che l'ha colpita diverse colte con coltellate all'addome. Dopo aver ucciso la moglie l'uomo ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone. È stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Anche lui, a quanto si è appreso, presenta ferite d'arma da taglio. La coppia era spostata da anni, gestiva un bar del paese e aveva quattro figli tra i 23 e i 12 anni che non erano in casa al momento della tragedia.

«La nostra piccola comunità è scossa per questa terribile notizia - ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia - era una famiglia giovane e serena, ma il vero rammarico è che è accaduto il giorno dopo la festa della donna e che non abbiamo percepito eventuali disagi».