Aggressione in pieno centro: due ragazzi picchiati con un tirapugni

Una passeggiata in centro, poi l'aggressione e le botte. È successo a Foggia, nella centralissima Piazza Mercato, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30. Vittime dell'accaduto due amici maggiorenni, Giovanni e Vito, uno dei quali è stato portato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti della città. I medici hanno riscontrato sul giovane gravi ferite e contusioni (ecchimosi, escoriazioni, microfratture, un trauma contusivo) guaribili in 27 giorni.

Come è andata

I due amici hanno rivelato un particolare.

Gli aggressori erano due ragazzi giovanissimi e uno dei due anche armato con un tirapugni, con cui ha colpito Giuseppe, oltre ai pugni e agli schiaffi. Mentre Vito cercava di difendere l'amico, l'altro aggressore lo ha bloccato. I due ragazzini sono fuggiti subito dopo.

Lo sfogo

Vito si è sfogato subito dopo aver accompagnato Giuseppe in ospedale. "Vedevo ragazzini con mani aperte, mostrando dosi di cocaina pronte per la vendita, così, come caramelle. Piazza mercato. Terra di nessuno», così nella denuncia di uno degli aggrediti.

La denuncia della fidanzata

Anche la fidanzata di Giuseppe, sui social, ha espresso tutto il suo dispiacere e amarezza per la violenza gratuita nei confronti del fidanzato e dell'amico. Arriva da lei la richiesta di chiudere la piazza, a causa appunto degli episodi di violenza ogni sabato senza nessun motivo e di controllare sul serio con telecamere e agenti.