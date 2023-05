Inseguita, insultata e colpita alla testa con dei sassi: 16enne aggredita al parco da due coetanee

Una ragazzina di 16 anni è stata inseguita, insultata e perfino schiaffeggiata da altre due coetanee che in un momento di violenza l'hanno colpita alla testa con dei sassi. E' accaduto a Foggia, nel pomeriggio di ieri: la violenza si è scatenata alle 16.30 a Parco San Felice.

Cosa è successo

La vittima, una ragazzina di 16 anni, è stata aggredita nel parco mentre passeggiava in compagnia del suo cagnolino. Una volta arrivata vicino alla zona delle altalene le due coetanee, per motivi ancora da definire, l'hanno prima insultata e derisa per poi passare alle vie di fatto: schiaffi prima e poi colpi alla testa con dei sassi.

Una violenza ingiustificate che per fortuna non ha provocato ferite gravi all'adolescente che tuttavia è dovuta ricorrere alle cure mediche per lo spevanto e il bernoccolo riportato alla testa dopo l'aggressione.