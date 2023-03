Minacce, aggressioni e attentati incendiari contro un medico: arrestato l'ex infermiere incastrato da "Le Iene"

Arrestato l'ex infermiere di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, incastrato da Le Iene nella puntata del 21 marzo scorso. L'uomo, come ricostruito dalla iena Luigi Pelazza dopo essere stato licenziato da una struttura ospedaliera, aveva minacciato, aggredito e perfino messo in atto attentati incendiari contro il medico Giuseppe D'Alessandro, direttore sanitario della struttura sanitaria.

A raccontare tutti gli episodi di cui si era reso responsabile l'ex infermiere era stato proprio un Pelazza che nella puntata del format televisivo di Italia Uno aveva ricostruito tutta la vicenda e i gravi episodi di minaccia e aggressione di cui D'Alessandro era stato vittima.

L'arresto dell'ex infermiere - avvenuto qualche giorno fa - è stato convalidato ieri dal gip. Nella sua auto i carabinieri avevano trovato del materiale esplodente e armi da taglio.