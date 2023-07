Dietro i grandi marchi ci sono i piccoli nomi della manifattura. Succede anche nel lusso. In particolare nel settore dei profumi e dei cosmetici. E l’italiana Intercos è una delle stelle su cui puntare per gli esperti di Abrdn. Oggi il mercato globale di profumi e trucchi è in piena espansione, con una crescita di oltre il 16% dall’inizio dell’anno. In Europa, questo mercato ha un valore di 80 miliardi di euro all’anno, con Germania, Francia e Italia tra i Paesi dove si spende di più. In Asia, invece, vale un giro d’affari destinato a crescere dai 5,7 miliardi di dollari del 2021 a 14,75 miliardi di dollari stimati entro il 2028. Ma le potenzialità di crescita sono a doppia cifra un po’ ovunque. Perché se nel 2020 la spesa globale per l’industria della bellezza è stata pari a 483 miliardi di dollari, per il 2025 si prevede un aumento fino a 716 miliardi. In particolare, si stima che entro la fine di quest’anno solo le vendite online contribuiranno al 48% della spesa totale, ben supportata anche dal ruolo degli influencer.

PROTAGONISTI IN OMBRA

Chi è in pole position in questa corsa all’oro? Lmvh, che controlla marchi come Louis Vuitton, Guerlain e Tiffany, è già diventata la prima società europea con una capitalizzazione da 500 miliardi di dollari, con un aumento delle vendite del 17% nei primi tre mesi dell’anno. Ma dietro le quinte dei grandi nomi lavorano duramente alcune interessanti società ben più piccole, che ricercano, sviluppano, creano ed “etichettano” i prodotti venduti con i marchi di lusso. Il nome Intercos potrebbe non essere così noto ai più, sottolinea Tzoulianna Leventi, ma questa società italiana produce cosmetici per alcuni dei più grandi marchi del mondo. I trattamenti per la pelle per le case di moda francesi e i rossetti per i marchi delle celebrità sono tra i prodotti realizzati proprio da Intercos con rigidi accordi di riservatezza. «Per questo motivo la società è passata inosservata, ma beneficia del boom del settore da quando sono state abolite le restrizioni», spiega l’analista. Anche l’azienda francese Interparfums ha stipulato accordi simili con grandi marchi e celebrità per produrre profumi di alta gamma su licenza. Recentemente ha siglato accordi con Lacoste, Dkny e Moncler. Un pacchetto che garantisce una crescita robusta in un settore, quello dei profumi, visto in netta crescita. Nel 2021 le vendite dei profumi di prestigio sono aumentate del 49%, poco pià delle spese in prodotti di massa (+45%). E per la prima volta le vendite di profumi hanno eguagliato quelle dei prodotti per la pelle. Da monitorare, dice l’analista, anche Proya Cosmetics, la più grande società cosmetica cinese. Tra pelle, capelli e trucco punta tutto sui grandi consumatori del Dragone.