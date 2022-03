Pasolini, 100 anni fa nasceva il genio ribelle

Quando all’alba la notizia cominciò a circolare, quando a mezzogiorno fu chiara, o così sembrò, nei suoi dettagli oscuri, in quel giorno di novembre del 1975, il giorno dei Defunti, tutti gli intellettuali italiani, o quasi tutti, rimasero senza fiato. Qualcuno pianse. Si spegneva la vita di uno di loro, per giunta un poeta. Questa categoria di sognatori fiorisce nel mondo con giudizio, non frequentemente, talvolta a primavera o alle sue...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati