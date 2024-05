Sempre meno intesi come semplici scrigni, custodi di reperti intoccabili, e sempre più centri interattivi in cui i visitatori diventano protagonisti dell’esperienza di fruizione: i musei di tutto il mondo diventano protagonisti, sabato 18 maggio, della Giornata internazionale dei musei, quest’anno dedicata al tema “Musei per l’educazione e la ricerca”, che coincide anche con la Notte Europea dei musei. Aperture straordinarie, laboratori, visite guidate e presentazioni di libri: i musei aprono le porte ai visitatori, invitandoli ad esperienze sempre più interattive. I musei si propongono oggi, nell’immaginario collettivo, come luoghi di importanti scambi culturali, invitando i visitatori ad immaginare un futuro in cui la condivisione della conoscenza superi le barriere, in cui l’innovazione si unisca alla tradizione per costruire un mondo più informato e inclusivo.

Ecco la lista dei Musei aperti in Puglia.

Il programma

L’occasione è propizia, per la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, per inaugurare la rassegna “Archeologia... un mare di emozioni”. L’appuntamento è per sabato alle 18.30 nell’ex Convento cinquecentesco di Sant’Antonio, nel Borgo Umbertino di Taranto, una delle ultime opere della dinastia degli Orsini del Balzo in città, che diventa così un luogo aperto destinato alla conoscenza e alla diffusione di cultura. E per il primo contatto con il pubblico - serata a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - verrà proposto un interessante focus sulla Necropoli neolitica di Galliano. Un viaggio indietro nel tempo, a partire dalle origini: la necropoli neolitica di località Galliano, nel territorio comunale di Palagiano, risalente a circa 6.500 anni fa, è infatti una tra le ultime straordinarie scoperte archeologiche del territorio.

La scoperta di Galliano, con dieci tombe a grotticella e una struttura rituale ancora integra, ha consentito di documentare fedelmente un antico rituale funerario e apre interessanti prospettive di ricerca per comprendere com’erano organizzate e cosa pensavano le società del Neolitico. Dell’eccezionalità del ritrovamento, avvenuto durante i lavori di ammodernamento della strada statale 106 “Jonica”, parlerà Francesca Radina, già funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari, attraverso la sua ultima pubblicazione “La necropoli neolitica di Galliano, edito nella collana Origines dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Il volume, al quale hanno contribuito autori diversi, restituisce oggi l’edizione completa della necropoli: la descrizione puntuale del contesto funerario e degli elementi di corredo, la riflessione sulla complessità degli aspetti rituali, le analisi e gli approfondimenti multidisciplinari rendono questa pubblicazione di grande importanza per lo studio delle antiche società neolitiche stanziate nell’arco ionico.

Insieme a Francesca Radina saranno ospiti della serata Andrea Cardarelli (paletnologo, Ordinario della Sapienza Università di Roma e Presidente dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria), Girolamo Fiorentino (bioarcheologo, Ordinario dell'Università del Salento) e Giorgio Manzi (paleoantropologo, Ordinario della Sapienza Università di Roma).

Nel corso della serata che si svolgerà in contemporanea con la Notte Europea dei Musei, i visitatori potranno, inoltre, apprezzare i reperti in esposizione all’interno della mostra “Recuperati dagli Abissi”. Un percorso emozionale tra installazioni tattili, realtà aumentata e ceramiche di manifattura corinzia, rinvenute durante i lavori per l’installazione del gasdotto Tap nel Canale d’Otranto, e riferibili al carico di un relitto dei primi decenni del VII secolo a.C. Nel Chiostro di Sant’Antonio sarà possibile, inoltre, assistere all’esecuzione di brani musicali curati dall’Associazione Guitar Artium ed eseguiti dal duo flauto e pianoforte costituito dalle musiciste Antonella Santoiemma e Antonella Palmisano.

Il MarTa

Per la Notte Europea dei Musei il MArTA, Museo archeologico nazionale di Taranto, riporta alla luce i tesori riemersi dai depositi.

«Abbiamo in custodia oltre 30mila reperti che raccontano la magnificenza di civiltà passate – dice la direttrice del MArTA, Stella Falzone – tutto questo patrimonio è valore che va restituito alla collettività, va svelato, incastonato come pietra angolare nella storia, anche moderna, di questo territorio. Ecco perché la Notte Europea dei Musei è un’occasione formidabile per continuare ad essere un luogo in costante scambio con le comunità di visitatori, turisti e società scientifica di tutta l’Europa e oltre».

Così dalle 20.30 in poi di domani - sabato 18 maggio - si potrà partecipare ad una visita di approfondimento che guiderà lungo il percorso del nuovo allestimento. A cominciare dalla vetrina di ingresso della Temporary Art, fino ai reperti riemersi dal piano interrato dell’ex Convento degli Alcantarini ed inseriti nel percorso espositivo delle collezioni permanenti.

«E’ un viaggio nella storia ma anche nell’arte, che riconsegniamo alla fruizione pubblica, attraverso l’esposizione di oggetti finora non visibili, che costituiscono l’occasione per valorizzare ulteriormente la ricchezza e il valore di questo territorio », rimarca la direttrice Stella Falzone.

Piccoli e grandi reperti che provocano meraviglia per la cura nel dettaglio e la capacità artigianale antica.

C’è la statuetta a tutto tondo di figura femminile, completamente nuda, risalente al II sec. a.C., del tipo Afrodite Callipigia, rappresentata forse nell’atto di togliersi una spina dal piede sinistro. Oppure la Kylix (la tipica coppa da vino in ceramica, databile tra la metà del VI e gli inizi V sec. avanti Cristo), ritrovata nel 1899 in via Pisanelli a Taranto, con all’interno i ritratti di Arianna e Dioniso barbato e con cornucopia, e all’esterno la celebre scena di Eracle con la clava che assalta il centauro Nesso.

Teseo e il Minotauro e Eracle, il centauro Nesso e Deianira ammantata spiccano, invece, nella grande anfora attica a figure nere databile tra la metà del VI e gli inizi del V secolo avanti Cristo.

Nella sala della collezione degli “Ori di Taranto”, una nuova vetrina con oggetti provenienti dai depositi racconta la maestria degli artigiani orafi tarantini; tra gli altri reperti spicca il diadema aureo, del II secolo avanti Cristo, composto da 22 gruppi di tre foglie ciascuno: foglie di quercia di lamina sottile lavorata a sbalzo con al centro una piccola rosetta a sei petali ricurvi alle estremità.

Le visite di approfondimento si svolgeranno nella notte dedicata a tutti i musei europei, alle ore 20.30, alle 21.15 e alle 22.00 e sono inserite nel costo del ticket di ingresso che occasionalmente sarà solo di 1 euro.

Il Museo archeologico nazionale di Taranto sarà aperto fino alle 23.00, ultimo ingresso previsto alle ore 22.30.

Per prenotare la propria visita si può chiamare visita di approfondimento si può chiamare al numero 099.4532112.

Nella stessa giornata sarà possibile prenotare anche attività di visite guidate a pagamento a cura della società Aditus, concessionaria per i servizi aggiunti del MArTA. Per l’acquisto dei ticket d’ingresso o l’acquisto di ulteriori visite guidate si può consultare il sito www.museotaranto.cultura.gov.it e accedere all’area “Biglietteria”.



