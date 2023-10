Cos’hanno in comune due libri, uno contro molti “ismi” imperanti nella nostra società accelerata ed efficientista e un “quasi-diario che è quasi un non-diario”, per usare la stessa definizione del suo estensore? Semplice: una grande sensibilità a fare pendant con altrettanta capacità di osservazione critica , incapace di arrestarsi davanti alle apparenze o alle difficoltà di ricostruzione di un pensiero già sufficientemente trattato. Quello di un sacerdote nativo di Alessano e poi divenuto vescovo di Molfetta, appunto: “Contro la società del sorpasso. Il pensiero antimeritocratico di Don Tonino Bello” (San Paolo Edizioni, prefazione di Salvatore Cingari), titolo di uno dei due volumi che Enrico Mauro, giurista di Tricase che insegna Diritto amministrativo presso il corso di laurea in Servizio sociale presso l’Università del Salento, presenterà stasera alle 18.30 presso la Biblioteca Bernardini di piazza Carducci a Lecce, in dialogo con l’antropologo e docente Eugenio Imbriani. In Italia (e non solo) la parola “meritocrazia” sembrerebbe carica di significati positivi: eppure, argomenta Enrico Mauro nel libro in questione, è termine che sottende appunto una serie di “ismi” che raccontano senza ipocrisia alcuna la mostruosità di una società tutta basata sulla competizione, sulla gara, sul sorpasso: se non produci, insomma, non vali niente. Filosofia cinica, egotica e spietata declinata appunto nelle sue diverse sfumature dell’efficientismo, del produttivismo, dell’arrivismo, del rampantismo e via discorrendo. Categorie negative spesso bacchettate da don Tonino, personaggio già molto indagato nella sua (prossima) santità, ma forse non su questo punto che costituisce invece il focus del lavoro di Enrico Mauro, che non ha mai conosciuto direttamente ma sempre “sfiorato” il prelato salentino, con coincidenze a volte significative, sia geografiche che di sofferenza: la necessità di abolire per sempre la società della gara a tutto vantaggio della società della cura, e di restituire alla persona un valore indipendente dai suoi coefficienti produttivi e realizzativi.

L'autore