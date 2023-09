Volantini osé con scene di sesso di una coppia lasciati sui parabrezza: in paese scatta la caccia all’autore

È caccia all’autore di un volantino che grida allo “scandalo al sole” in un Comune della provincia di Brindisi. Da mercoledì mattina in paese non si parla d’altro. I volantini almeno un centinaio, ma potrebbero essere molti di più, sono apparsi per strada e agganciati ai parabrezza delle auto, distribuiti nella notte tra martedì e mercoledì.

Si tratta di un’immagine che ritrae due persone, un uomo e una donna in atteggiamenti intimi, appartati in aperta campagna.

La stampa è rudimentale, su foglio A4, probabilmente ad opera di una semplice stampante domestica e di qualche mal intenzionato che ha voluto gettare fango sui soggetti ritratti.

Sul volantino appare anche una scritta con i nomi delle persone prese di mira.

La foto in chat

La foto rimbalzava da tempo nelle chat, ma solo ora, a distanza di più di un anno, è venuta fuori in maniera così plateale coinvolgendo persone, luoghi. Che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto o di un tentativo di infangare qualcuno, saranno le indagini ad appurarlo, anche al netto delle valutazioni di possibili ritorsioni. La caccia ai responsabili finora non ha prodotto nessun risultato né è possibile allo stato avanzare ipotesi circa possibili risentimenti che abbiano potuto spingere l’ignoto autore e divulgatore del volantino ad agire.

Di certo si tratterebbe di un tentativo di danneggiare l’immagine delle persone tirate in ballo. Prima nel chiuso delle chat, con pochi commenti coloriti a corredo, quindi con la distribuzione notturna, lungo le vie della città, del volantino, con tanto di foto e nomi.

Non è escluso, alla luce degli accertamenti avviati e in prospettiva di eventuali sviluppi, che la vicenda possa finire al vaglio dei magistrati, qualora fosse individuato l’autore del volantino e denunciato per diffamazione.