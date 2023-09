«Respinge il corteggiatore e si ritrova sui siti porno»: il giovane avrebbe preso la foto del volto della ragazza per metterla sui corpi di attrici hot

L’ha notata sui social e se n’è invaghito. Fin qui, tutto sommato, nulla di strano. Quell’essersi invaghito però si è poi trasformato in una sorta di ossessione a sfondo sessuale, con tanto di richieste esplicite e persino fotomontaggi erotici diffusi nella Rete. Un giovane di San Vito dei Normanni è indagato per questo per atti persecutori e diffamazione nei confronti di una ragazza di Francavilla Fontana, che nel giro di tre anni si è dovuta difendere sia dal suo presunto stalker, sia da chi l’ha additata - a suo dire - come una poco di buono quando invece non ha adottato alcuna condotta che giustificasse simili illazioni.

La denuncia presentata dalla giovane donna



La giovane donna ha così deciso di denunciare, assistita dall’avvocato Domenico Attanasi, ed è finita come parte offesa in un fascicolo nella titolarità del pubblico ministero Gualberto Buccarelli.

Nei giorni scorsi il sanvitese è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale sequestro di strumenti e materiale informatico in suo possesso.



La questione ha origine sui social, tutti quelli esistenti, da Facebook a Instagram e via discorrendo. È il 2020, il giovane nota il profilo della donna e le fa il filo, come peraltro di questi tempi spesso accade: nella maggior parte dei casi è sufficiente un “due di picche” e la questione finisce là. Non in questo caso, però. Il corteggiatore non molla la presa e anzi le sue avance si fanno sempre più spinte, fino a tramutarsi - è la tesi dell’accusa - in molestie e persecuzioni mosse da istinti primordiali. Il sesso è al centro di ogni pensiero dell’uomo, che giunge a offrire somme di denaro pur di consumare un rapporto con lei. Si spinge persino a contattare ex e amici della sua preda per conoscerne le eventuali preferenze erotiche, ma fa di più: scarica alcune foto caricate dalla ragazza sui suoi profili social, ne ritaglia il volto e le monta sui corpi nudi di donne - talora pornoattrici - reperiti sul web.

Crea pagine e profili fake col nome della ragazza

Non finisce neppure qui, perché poi crea pagine e profili internet pornografici con nome, cognome e faccia della ragazza, che non è a conoscenza dei fatti fin quando non cominciano a contattarla altre persone sempre con le stesse richieste di natura carnale. Qualcuno le chiede persino di girare, dietro lauto compenso, un filmino hot da distribuire fuori dai confini europei.

Quelle pose false cominciano a circolare anche nella cerchia degli amici e dei familiari della donna, che le chiedono cosa mai stesse combinando. E lei - umiliata più che mai - sempre a dover spiegare qualcosa in cui non c’entrava alcunché. Quando tutto è cominciato, la 29enne - studentessa - viveva altrove ed in quella località sporse una prima denuncia alla polizia postale, denuncia che però non ebbe seguito. Diversa la sorte di una seconda denuncia, stavolta nel Brindisino.

La difesa ha già ottenuto la rimozione dal web di quelle foto farlocche pubblicate su un noto sito per adulti. Nei prossimi giorni, l’indagato potrà produrre per il tramite del suo legale di fiducia una memoria difensiva e di più se ne potrà sapere anche al termine delle analisi tecniche su smartphone e computer sequestrati al pugliese.

Il fenomeno denunciato - ovviamente tutto da accertare - può essere inquadrato in ciò che tecnicamente viene denominato “deepfake”: foto, video e file audio autentici possono essere ormai facilmente modificati ad arte grazie all’intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA