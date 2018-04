Vandali in azione al liceo scientifico: estintori attivati e colla nelle serrature

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Vandali in azione al Liceo Scientifico di Ostuni la scorsa notte. L'irruzione sarebbe avvenuta da una finestra ritrovata aperta: una volta entrati dentro i balordi avrebbero attivato estintori. Sarebbe comparsa anche della colla per bloccare la serratura. Circostanza al momento non confermata dal commissariato di Ostuni che ha già aperto un'inchiesta. Questa mattina nel liceo scientifico era in programma la simulazione della terza prova d'esame, rinviata per i disagi creati dal raid notturno. Domani, sabato 28 aprile, la scuola resterà chiusa.