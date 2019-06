© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Tacito al condensatore, passando pere lo sbarco sulla Luna. Via alla seconda prova dell'esame di maturità 2019. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Il tasso di ammissione all'Esame è stato del 96,3%.- Per i ragazzi del Classico, ecco Tacito (versione da Historiae) e Plutarco come autori della prova. L'oggetto della traduzione al liceo Classico è la fine di Galba.- Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore , in particolare circuitazione del campo magnetico. Agli studenti viene chiesto di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all'interno del condensatore stesso. L'altro problema, invece, è un classico studio di funzione. «Sicuramente una prova interessante e motivante, introduce però una complessità notevole, mai vista prima nelle seconde prove scientifiche»- Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'indirizzo arti figurative plastico scultoreo. La luna e l'anniversario dello sbarco del 1969 sono invece nella traccia della maturità per l'artistico indirizzo audiovisivo e multimediale.- La traccia parte dai testi tratti da: "Lettera a una professoressa" (Scuola Barbiana), "Storia della scuola" (Saverio Santamaita). Ecco il commento del tutor di Skuola.net| Ripetizioni Ramona Consoli: «Dalla traccia si evince come in Italia sia presente ancora una forte differenziazione linguistico-sociale. Che ruolo ha la scuola Italiana in questo contesto? Essa dovrebbe essere strumento di inclusione ed integrazione sociale garantendo a tutti i cittadini un' uguale istruzione, ponendo le giusti basi conoscitive per scelte educative, e non, consapevoli. Se non avesse questi obiettivi la scuola così come la intendiamo non dovrebbe esistere. Sulla base di queste premesse bisogna individuare se e come è cambiata la scuola oggi anche in relazione alle nuove tecnologie».- I quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito, sono contenuti nella seconda prova di. Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due. Questo secondo quanto apprende la Community ScuolaZoo. «La traccia del tema di maturità per le scuole impegnate nel corso AFM appare risolvibile da ogni studente che ha seguito il corso di ragioneria-economia aziendale a scuola o ha studiato mantenendosi sulla sufficienza. Laddove il report esprime un’analisi verbale - commenta il tutor di Skuola.net|Ripetizioni Giovanni Carlini - il bilancio civilistico rispetta il dettato del Codice Civile che lo studente dovrebbe avere con se nello sviluppo del compito. Relativamente alla seconda parte consigliabile riguarda sia la redazione del budget che l’analisi per indici. Concludendo si tratta di un tema di maturità di complessità “normale”».- All'Itt Leonardo Da Vinci di Foggia, alle 9,30 non sono ancora arrivate le tracce per la seconda prova dell'esame di Maturità. Lo riferisce ScuolaZoo precisando che sono stati gli studenti, ancora in attesa fuori dall'istituto, ad informare la 'community'. A tal proposito, fonti del Miur precisano che la scuola aveva inserito un codice errato con riferimento all'indirizzo di studi. Errore di cui la commissione si è accorta stamattina. La struttura tecnica degli Esami sta supportando l'istituto e inviando il plico corrispondente all'indirizzo di studi.Un esame inedito su cui, comunque, i maturandi hanno avuto modo di esercitarsi con le simulazioni fornite dal ministero dell'istruzione nei mesi scorsi. Stessi timori riguardano, ovviamente, i ragazzi del liceo scientifico che potrebbero trovarsi alle prese con quesiti di matematica e fisica insieme, in un unico scritto. Qui l'incognita triplica addirittura, visto che lo scritto di fisica rappresenta una novità assoluta all'esame di Stato. Negli anni passati se ne parlò in più occasioni ma gli stessi docenti di fisica sconsigliarono uno scritto alla maturità perché i ragazzi non erano pronti. Oggi, dopo le simulazioni in previsione della prova, questo scoglio dovrebbe essere stato superato. La prova multidisciplinare è un'opzione che interessa tutti gli indirizzi di studio: al linguistico infatti potrebbe uscire un compito con due lingue straniere. E allora il tototraccia si fa complesso.Perché la scelta di una prova multidisciplinare? Le indicazioni del ministero indicano la necessità di zaccertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo».Diventa quindi importante verificare le competenze che caratterizzano l'intero indirizzo di studio. La prova durerà 6 ore e, come assicurato dal ministro Bussetti, saranno sufficienti allo svolgimento del compito. Per alcuni indirizzi degli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, musicali e coreutici, si andrà anche oltre le 6 ore come accaduto anche negli anni passati. La durata quindi, cambiando da indirizzo a indirizzo, verrà indicata in fondo alla traccia. I candidati del liceo classico possono portare entrambi i dizionari di greco e latino perché uno servirà per la traduzione e l'altro per l'analisi e il commento del secondo testo. E poi, archiviato anche il secondo scritto, si arriva direttamente all'orale: il vecchio quizzone, infatti, è stato abolito.