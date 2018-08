Un'altra scossa in Molise, avvertita anche nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Dopo quella della notte di Ferragosto, un'altra scossa di terremoto si è registrata in Molise, ma questa volta è stata avvertita in diverse località pugliesi, tra cui Brindisi e buona parte del Salento. La scossa, di magnitudo 5.2, avvertita alle 20.19, ha avuto come epicentro Montecilfone (Campobasso). Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo tanto spavento. Numerose le telefonate al centralino dei vigili del fuoco da parte di persone che hanno segnalato la scossa e chiesto informazioni.