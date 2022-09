Turismo, flash mob per 100 diplomatici in aeroporto di Brindisi

Flash mob per 100 diplomatici in aeroporto di Brindisi. Ammirare le bellezze della Puglia, integrandosi con il territorio, ma anche diventando protagonisti in prima persona di spettacoli live dal vivo, tra musiche, balli e danze internazionali. Ha fatto tappa all'aeroporto di Brindisi l'evento internazionale "Il Sogno Italiano - The Musical", con 100 diplomatici giunti da diverse parti del mondo in Puglia. Promotore dell' iniziativa è Eduardo Ramos Gomez, diplomatico a Singapore, che ogni anno raduna amici e colleghi per vivere insieme la loro vacanza. Si tratta di un gruppo che da anni vive questa esperienza.

E per il 2022 l'evento ha previsto diverse tappe in Puglia, tra cui le visite alla città di Bari, alle grotte di Castellana ed ai centri storici di Monopoli, Martina Franca e Lecce. Questo pomeriggio il flash mob danzate, improvvisato a Brindisi, a cui ha dedicato un post su Facebook anche il governatore della regione Puglia Michele Emiliano. «Ma che gli facciamo noi a turisti. 100 diplomatici proveniente da 35 Paesi del mondo stanno trascorrendo in Puglia le loro vacanze d'autunno. Se non siete ancora qui - scrive Emiliano sui social - che aspettate a venire in Puglia?»