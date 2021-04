Terremoto a largo di Brindisi: la scossa avvertita anche in città

Terremoto questa mattina al largo di Brindisi, in Puglia. Alle 8.10, infatti, i rilevatori hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3 a una profondità di 11 chilometri a Torre Rossa.



Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto “molto leggero” e viene descritto nel modo seguente: «Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni».