Tagliate le gomme all'auto del sindaco di Mesagne

MESAGNE - Tre pneumatici dell’auto del sindaco di sinistra di Mesagne, Pompeo Molfetta, sono stati bucati da persone non identificate: l’episodio, che potrebbe essere ritenuto un avvertimento è stato denunciato dallo stesso primo cittadino alla polizia.Molfetta si è accorto solo in tarda mattinata dell’episodio: come ogni giorno si è recato al municipio in bicicletta. A quanto dichiarato alle forze dell’ordine, non vi sarebbero state minacce e non sarebbero quindi chiare le ragioni dell’intimidazione.